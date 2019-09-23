Зеленский назначил Ковалив заместителем Богдана
Об этом сообщает сайт президента.
"Назначить Ковалив Юлию Игоревну Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.
Юлия Ковалив - бывший первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, екс-глава Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".
В 2011 году окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, где получила степень магистра управления общественным развитием. Является членом Ассоциации магистров государственного управления.
С января 2017 - председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.
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