Зеленский назначил Ковалив заместителем Богдана

23 сентября, 2019, 12:46

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Юлия Ковалив - бывший первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, екс-глава Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".

В 2011 году окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, где получила степень магистра управления общественным развитием. Является членом Ассоциации магистров государственного управления.

С января 2017 - председатель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.