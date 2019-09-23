Испанские велосипедисты спасли жизнь оленю
23 сентября, 2019, 17:19
Во время тренировки испанская велосипедная команда спасла жизнь тонущего оленя в Гранаде
Об этом сообщает Gruppetto y facebook.
Велосипедисты испанского клуба 1925 Huescar Club в Гранаде, Испания, спасли от гибели тонущего оленя.
Во время тренировки спортсмены заметили оленя, который не мог выбраться из руин заброшеного дома, в котором после дождя накопилась вода. В итоге, велосипедисты взялись спасать животное и вытащили его на сушу, где спасенный чуть не затоптал спасателей.
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