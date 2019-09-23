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Espreso.tvСпортИспанские велосипедисты спасли жизнь оленю

Испанские велосипедисты спасли жизнь оленю


фото: Reuters
Во время тренировки испанская велосипедная команда спасла жизнь тонущего оленя в Гранаде

Об этом сообщает Gruppetto y facebook.

Велосипедисты испанского клуба 1925 Huescar Club в Гранаде, Испания, спасли от гибели тонущего оленя.

Во время тренировки спортсмены заметили оленя, который не мог выбраться из руин заброшеного дома, в котором после дождя накопилась вода. В итоге, велосипедисты взялись спасать животное и вытащили его на сушу, где спасенный чуть не затоптал спасателей.

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