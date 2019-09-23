Иран освободил шведский танкер Stena Impero
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
Отмечается, что это объявление было сделано за день до встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Ирана Хасана Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним, Корпус Революционной гвардии Ирана (IRGC) 19 июля захватил Stena Impero в Ормузском проливе. На борту находились 23 члена экипажа, среди которых не было британцев. В сентябре 7 членов экипажа танкера были освобождены.
Stena Impero был задержан после инцидента с иранским рыболовным судном. Танкер якобы не ответил на сигнал бедствия, который был представлен рыболовным судном.
Отметим, танкер был захвачен через две недели после того, как Великобритания задержала иранский танкер у берегов Гибралтара, британской заморской территории на юге Испании. Власти Гибралтара освободили этот корабль в конце августа, несмотря на сопротивление США.
Ранее информацию о том, что танкер Stena Impero вскоре сможет выйти в международные воды из порта Бендер-Аббас в Иране также подтвердил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.
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