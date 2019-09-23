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Espreso.tvОбществоВзял авто деда, друзей и поехали кататься: на Черниговщине в ДТП погибли 4 подростка

Взял авто деда, друзей и поехали кататься: на Черниговщине в ДТП погибли 4 подростка

На мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате чего он и еще трое пассажиров погибли на месте

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговщины.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых, она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Следствие предварительно установило, что подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение.

Во время спуска холмом на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

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