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Espreso.tvОбществоВо вторник практически везде будет солнечно и сухо, но с ночными заморозками, - синоптик Наталья Диденко

Во вторник практически везде будет солнечно и сухо, но с ночными заморозками, - синоптик Наталья Диденко

Ближайшей ночью и в ночь на среду, 25 сентября, в северных, восточных областях и Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки 0-4 градуса

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что в целом ночная температура воздуха предполагается в пределах 0 + 7 градусов, на юге и западе + 6 + 13 градусов.

Днем во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи + 10 + 16 градусов. В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницкому и районах + 16 + 22 градуса.

Ветер восточного направления, 5-10 м / с.

В Киеве во вторник, 24 сентября, ожидается сухая погода. Ближайшей ночью будет холодно, 0 + 2 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, днем потеплеет до "скромных" + 11 + 14 градусов.

Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно.

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