Во вторник практически везде будет солнечно и сухо, но с ночными заморозками, - синоптик Наталья Диденко
23 сентября, 2019, 10:56
Ближайшей ночью и в ночь на среду, 25 сентября, в северных, восточных областях и Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки 0-4 градуса
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что в целом ночная температура воздуха предполагается в пределах 0 + 7 градусов, на юге и западе + 6 + 13 градусов.
Днем во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи + 10 + 16 градусов. В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницкому и районах + 16 + 22 градуса.
Ветер восточного направления, 5-10 м / с.
В Киеве во вторник, 24 сентября, ожидается сухая погода. Ближайшей ночью будет холодно, 0 + 2 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, днем потеплеет до "скромных" + 11 + 14 градусов.
Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно.
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