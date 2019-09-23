Верховный Суд запретил строительство в исторической части Киева без разрешения Минкульта

23 сентября, 2019, 16:09

Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которое позволяло в Киеве строительство на улице Старонаводницкой

Об этом говорится на портале "Судебная власть Украины".

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил, что любое строительство в исторической части городов без разрешения органов охраны культурного наследия является незаконным.

К такому выводу суд пришел во время рассмотрения иска ООО "Фин-Инвест Менеджемент" к Минкульту об отмене предписания, которым истца обязали прекратить проведение земляных и любых других строительных работ по строительству многофункционального комплекса на улице Старонаводницкой, 42-44 в Печерском районе столицы.

Отмечается, что Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд поддержали позицию застройщика и признали незаконным распоряжение Минкультуры с июля 2018 году с требованием остановить строительство как нарушающее закон об охране культурного наследия. Суды решили, что это распоряжение было издано незаконно, поскольку застройщика не предупредили об осмотре места строительства и не задокументировали сам процесс проверки.

Однако, Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и отметил, что суды пришли к необоснованному выводу о том, что ответчик не выполнил процедуру проверки.

Судьи также учли то, что город Киев внесен в Список исторических населенных мест Украины.

В зонах охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, внесенных в такой Список, установлен особый режим регулирования застройки. В частности, запрещается проведение строительных работ без предварительного получения разрешения в органах охраны культурного наследия.