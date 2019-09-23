Верховный суд отклонил жалобу на назначение Богдана главой АПУ

23 сентября, 2019, 16:50

Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Украины

Об этом говорится в постановлении на сайте Единого реестра судебных решений.

Истец оспаривал и просил отменить указ президента Владимира Зеленского от 21 мая 2019 года о назначении Богдана головой АПУ. Истец отмечал, что Богдан не может занимать эту должность, поскольку подпадает под закон о люстрации.

Верховный суд подтвердил решение Кассационного административного суда, отметив, что суд предыдущей инстанции "не нарушил нормы процессуального права".

"Поскольку суд первой инстанции, вынося обжалуемое определение, не допустил нарушений норм процессуального права, приведенные жалобщицей доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения, а решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 29 мая 2019 года - без изменений ", - говорится в решении Верховного суда.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.