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Espreso.tvМирВ Испании арестовали каталонских сепаратистов за подготовку терактов

В Испании арестовали каталонских сепаратистов за подготовку терактов


фото: reuters
Испанская полиция в понедельник задержала девять каталонских сепаратистов за подготовку вооруженных нападений в годовщину проведения несанкционированного референдума о независимости Каталонии от Испании

Об этом сообщает BBC .

"Испанская полиция заявляет, что задержала девять человек, подозреваемых в планировании ряда насильственных мер к годовщине референдума о независимости", - говорится в сообщении.

В понедельник в 05:00 по местному времени испанская полиция провела рейды по 10-ти адресам в Барселоне, Сабаделе и Санта-Перпетуа-де-Могод.

Как отмечается, подозреваемые планировали нападения во вторую годовщину проведения референдума, состоявшегося 1 октября 2017 года. У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывчатки во время запланированных рейдов в Каталонии. В полиции считают, что задержанные принадлежат к группе, которая возглавляла недавние акции протеста в регионе. Несанкционированный референдум о независимости Каталонии, устроенный два года назад, при помощи которого лидеры каталонского правительства пытались объявить себя отдельным государством и выйти из состава Испании, привел к продолжающемуся политическому кризису в отношениях Мадридского правительства с руководителями каталонской автономной администрации.

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