В течение месяца сформируются следующие списки удерживаемых лиц для обмена, - Ермак
Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью Lb.ua
"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыму, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записано в "Минских соглашениях" и является для нас приоритетом ", - отметил Ермак.
По его словам, есть списки по содержащихся в ОРДЛО лиц, у которых сотни людей
"Думаю, мы выйдем на конкретные цифры через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы. Не думаю, что это будет сам факт увольнения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап состоялся как можно быстрее ", - пояснил помощник Зеленского.
Отмечается, что Украина должна подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел.
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