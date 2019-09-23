 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ течение месяца сформируются следующие списки удерживаемых лиц для обмена, - Ермак

В течение месяца сформируются следующие списки удерживаемых лиц для обмена, - Ермак


фото: Lb.ua
По согласованию списков содержащихся лиц постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с украинской стороны, но и с российской

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью Lb.ua

"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыму, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записано в "Минских соглашениях" и является для нас приоритетом ", - отметил Ермак.

По его словам, есть списки по содержащихся в ОРДЛО лиц, у которых сотни людей

"Думаю, мы выйдем на конкретные цифры через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы. Не думаю, что это будет сам факт увольнения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап состоялся как можно быстрее ", - пояснил помощник Зеленского.

Отмечается, что Украина должна подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать