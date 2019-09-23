В течение месяца сформируются следующие списки удерживаемых лиц для обмена, - Ермак

23 сентября, 2019, 09:34

По согласованию списков содержащихся лиц постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с украинской стороны, но и с российской

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью Lb.ua

"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыму, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записано в "Минских соглашениях" и является для нас приоритетом ", - отметил Ермак.

По его словам, есть списки по содержащихся в ОРДЛО лиц, у которых сотни людей

"Думаю, мы выйдем на конкретные цифры через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы. Не думаю, что это будет сам факт увольнения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап состоялся как можно быстрее ", - пояснил помощник Зеленского.

Отмечается, что Украина должна подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел.