В России во время учений две БМД выпали из Ил-76 на высоте 1,5 км 9 (видео)

23 сентября, 2019, 11:02

Две боевые машины десанта (БМД) разбились 20 сентября в Оренбургской области во время военных учений "Центр-2019" в ходе десантирования с самолетов Ил-76

Экипажей внутри машин не было, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы в двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.

По информации российских СМИ, БМД-2 упали на землю с высоты 1,5 километра. Кроме того, пострадали пять десантников, их госпитализировали с переломами. По данным СМИ, военные нарушили технику безопасности: дело в том, что сбрасывать технику и десант можно при скорости ветра до 8 м / с, а в тот день порывы достигали 15 м / с.