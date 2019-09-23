В РФ художник пишет икону шамана Габышева, который шел пешком из Сибири в Москву выгонять Путина
Об этом сообщает "Сибирь.Реалиы".
На портрете якутский шаман написан в образе святого. Картину художник показал 23 сентября, ее рабочее название "Спаси и прогони".
Еременко рассказал, что идея такого портрета пришла к нему еще до задержания шамана. Он добавил, что люди в сети предлагают свои названия. Еременко в частности понравилась версия "Дойди и прогони".
Напомним, вооруженные российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева в Бурятии, перекрыв для этого трассу.
После этого Габышева отвезли в Якутск , где обвинили его в уголовном преступлении, а в итоге упекли в психиатрическую больницу .
Шествие ради изгнания Путина продолжили сторонники задержанного шамана, однако их также задержали.
Габышева через некоторое время отпустили из психбольницы "под честное слово".
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