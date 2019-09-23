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Espreso.tvОбществоВ РФ художник пишет икону шамана Габышева, который шел пешком из Сибири в Москву выгонять Путина

В РФ художник пишет икону шамана Габышева, который шел пешком из Сибири в Москву выгонять Путина


фото: www.sibreal.org
Художник из Новосибирска Константин Еременко работает над иконой с шаманом Александром Габышевым, который шел в Москву с целью изгнать из Кремля президента РФ Владимира Путина, которого считал демоном

Об этом сообщает "Сибирь.Реалиы".

На портрете якутский шаман написан в образе святого. Картину художник показал 23 сентября, ее рабочее название "Спаси и прогони".

Еременко рассказал, что идея такого портрета пришла к нему еще до задержания шамана. Он добавил, что люди в сети предлагают свои названия. Еременко в частности понравилась версия "Дойди и прогони".

Напомним, вооруженные российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева в Бурятии, перекрыв для этого трассу.

После этого Габышева отвезли в Якутск , где обвинили его в уголовном преступлении, а в итоге упекли в психиатрическую больницу .

Шествие ради изгнания Путина продолжили сторонники задержанного шамана, однако их также задержали.

Габышева через некоторое время отпустили из психбольницы "под честное слово".

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