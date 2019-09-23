В Раде заблокировали закон о "кэшбеке" для покупателей
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины.
Так, 23 сентября был зарегистрирован проект постановления №1073-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073 от 29.08.2019 года) ".
Авторы проекта - народные депутаты от фракции "Европейская солидарность".
Таким образом, спикер ВР Дмитрий Разумков не может подписать данный проект закона и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому до рассмотрения документа в сессионном зале.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", за него проголосовали 237 парламентариев.
Документом предусматривается введение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.
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