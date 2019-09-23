 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раде работают над законом об уменьшении пенсионного возраста для женщин

В Раде работают над законом об уменьшении пенсионного возраста для женщин


фото: rueconomics
Проект закона №1086 предусматривает пересмотр пенсионного возраста женщин. Ранее Рада поддержала законопроект в целом, однако президент Порошенко наложил вето

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "(относительно совершенствования пенсионного обеспечения)" опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке авторы законопроекта предлагают к 1 января 2022 года предоставить женщинам, которым исполнилось 55 лет, право досрочного выхода на пенсию по возрасту при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы. В этом случае размер их пенсии, исчисленный в соответствии со статьей 27 и с учетом статьи 28 настоящего Закона, уменьшается на 0,5 процента за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.

Для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2022 года или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые  60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

  • Отметим, проект закона размещен на сайте Рады еще с конца 2014 года. В января 2015 года депутаты поддержали документ в первом чтении и в целом, но президент Петр Порошенко ветировал его.

  • Он ссылался на то, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

  • В начале сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в законопроект, после чего он был направлен на рассмотрение в комитет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать