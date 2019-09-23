В Раде работают над законом об уменьшении пенсионного возраста для женщин

23 сентября, 2019, 12:58

Проект закона №1086 предусматривает пересмотр пенсионного возраста женщин. Ранее Рада поддержала законопроект в целом, однако президент Порошенко наложил вето

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "(относительно совершенствования пенсионного обеспечения)" опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке авторы законопроекта предлагают к 1 января 2022 года предоставить женщинам, которым исполнилось 55 лет, право досрочного выхода на пенсию по возрасту при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы. В этом случае размер их пенсии, исчисленный в соответствии со статьей 27 и с учетом статьи 28 настоящего Закона, уменьшается на 0,5 процента за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.

Для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2022 года или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Отметим, проект закона размещен на сайте Рады еще с конца 2014 года. В января 2015 года депутаты поддержали документ в первом чтении и в целом, но президент Петр Порошенко ветировал его.

Он ссылался на то, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.