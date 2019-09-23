В Петербурге активисты развесили на кладбище траурные портреты Путина и Медведева

23 сентября, 2019, 10:39

Российская полиция задержала трех активистов после того, как на крестах на кладбище в Санкт-Петербурге неизвестные развесили портреты президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников

Об этом сообщает Радио Свобода.

Трое активистов, которые являются членами группы "Агитросия", которая уже участвовала в подобных акциях, были задержан 21 сентября при обвинению в «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения».

Полиция уже отпустила двух из задержанных, третий остается под стражей, ему грозит до пяти лет заключения в случае признания виновным.

"Агитросия" официально отрицает причастность к этой акции, которая стала основанием для выборочного уголовного преследования участников организации », - говорится в заявлении группы" Агитросия ".

В апреле участники этой организации взяли ответственность за то, что поставили надгробие с именем Путина перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.

За несколько недель до этого подобные акции были проведены в Москве и городе Набережные Челны, что в Татарстане.

Двух активистов в Набережных Челнах задержали и осудили в марте к арестам соответственно на 28 и шесть дней.