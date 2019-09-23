В Петербурге активисты развесили на кладбище траурные портреты Путина и Медведева
Об этом сообщает Радио Свобода.
Трое активистов, которые являются членами группы "Агитросия", которая уже участвовала в подобных акциях, были задержан 21 сентября при обвинению в «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения».
Полиция уже отпустила двух из задержанных, третий остается под стражей, ему грозит до пяти лет заключения в случае признания виновным.
"Агитросия" официально отрицает причастность к этой акции, которая стала основанием для выборочного уголовного преследования участников организации », - говорится в заявлении группы" Агитросия ".
В апреле участники этой организации взяли ответственность за то, что поставили надгробие с именем Путина перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.
За несколько недель до этого подобные акции были проведены в Москве и городе Набережные Челны, что в Татарстане.
Двух активистов в Набережных Челнах задержали и осудили в марте к арестам соответственно на 28 и шесть дней.
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