В Налоговой объяснили, для кого кассовые аппараты будут обязательными

23 сентября, 2019, 16:33

Регистраторы расчетных операций (РРО) не будут обязательными к использованию физическими лицами и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) из первой группы

Об этом на брифинге сказал председатель Государственной налоговой службы Верланов, передает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию 5 канала .

Как отметил Верланов, обычным гражданам, которые продают что-нибудь на рынке, не будут нужны РРО. Также это касается и ФЛП на первой группе.

"То есть миф о том, что дедушка, который торгует помидорами на рынке, обязан будет покупать РРО, это неправда. Первая группа предпринимателей, т. е. это фактически подавляющее большинство предпринимателей, торгующих на рынках, они не будут использовать РРО", - сообщил он.

Впрочем, что с 1 октября 2020 года вводится обязательность РРО для отдельных ФЛП на второй и четвертой группе, осуществляющих следующие виды деятельности, добавил Верланов, в частности:

Реализация технически сложных бытовых приборов,

Реализация лекарственных средств,

Ювелирная продукция,

Розничная торговля использованными товарами в магазинах,

Деятельность ресторанов быстрого обслуживания,

Деятельность турагентств,

Гостиницы

Председатель Налоговой службы также сообщил, что программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций, одобренного Радой 20 сентября .