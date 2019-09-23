В Киеве трое неизвестных похитили с Volkswagen 900 тыс. грн

23 сентября, 2019, 14:29

В Киеве введен план "Перехват"

Как удалось узнать Стражам Эспрессо , в Соломенском районе на улице Просвещения трое неизвестных разбили Стекло в автомобиле Volkswagen Passat и похитили из него рюкзак, в котором находились 900 тыс гривен.

После кражи мужчины скрылись на автомобиле Volkswagen Golf белого цвета с номерными знаками АИ9148 (последние буквы неизвестны). Наряды полиции ориентированы на розыск, остановку похожих авто и задержку преступников.