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Espreso.tvКриминалВ Киеве трое неизвестных похитили с Volkswagen 900 тыс. грн

В Киеве трое неизвестных похитили с Volkswagen 900 тыс. грн

В Киеве введен план "Перехват"

Как удалось узнать Стражам Эспрессо , в Соломенском районе на улице Просвещения трое неизвестных разбили Стекло в автомобиле Volkswagen Passat и похитили из него рюкзак, в котором находились 900 тыс гривен.

После кражи мужчины скрылись на автомобиле Volkswagen Golf белого цвета с номерными знаками АИ9148 (последние буквы неизвестны). Наряды полиции ориентированы на розыск, остановку похожих авто и задержку преступников.

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