В Киеве трое неизвестных похитили с Volkswagen 900 тыс. грн
23 сентября, 2019, 14:29
В Киеве введен план "Перехват"
Как удалось узнать Стражам Эспрессо , в Соломенском районе на улице Просвещения трое неизвестных разбили Стекло в автомобиле Volkswagen Passat и похитили из него рюкзак, в котором находились 900 тыс гривен.
После кражи мужчины скрылись на автомобиле Volkswagen Golf белого цвета с номерными знаками АИ9148 (последние буквы неизвестны). Наряды полиции ориентированы на розыск, остановку похожих авто и задержку преступников.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!