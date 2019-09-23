В Киеве состоялась торжественная церемония поднятия флага с участием президента Зеленского

Президент обратился к присутствующим: "Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины".

Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов. Участие в торжествах также приняли чиновники и другие почетные гости. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.

После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Кроме того, на Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта. По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором.

Дежурят правоохранители и спасатели.