В Киеве состоялась торжественная церемония поднятия флага с участием президента Зеленского
Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов. Участие в торжествах также приняли чиновники и другие почетные гости. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.
После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Кроме того, на Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта. По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором.
Дежурят правоохранители и спасатели.
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