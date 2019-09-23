В Киеве на автостоянке горели цистерны с топливом
23 сентября, 2019, 07:22
В Деснянском районе Киева на автостоянке занялись цистерны с топливом
Как удалось узнать Вартовим.Еспресо , до прибытия пожарных удалось эвакуировать 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами, тем самым предупредив возможный взрыв.
По прибытию пожарных подразделений горело 9 автоцистерн и произошел разлив горюче-смазочных материалов на площадь около 500 кв.м. Почти 2:00 понадобилось, чтобы потушить огонь. В 23:49 пожар был ликвидирован.
На месте инцидента работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину пожара будут узнавать правоохранительные органы.
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
Читайте также
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-