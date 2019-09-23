 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве на автостоянке горели цистерны с топливом

В Киеве на автостоянке горели цистерны с топливом

В Деснянском районе Киева на автостоянке занялись цистерны с топливом

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо , до прибытия пожарных удалось эвакуировать 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами, тем самым предупредив возможный взрыв.

По прибытию пожарных подразделений горело 9 автоцистерн и произошел разлив горюче-смазочных материалов на площадь около 500 кв.м. Почти 2:00 понадобилось, чтобы потушить огонь. В 23:49 пожар был ликвидирован.

На месте инцидента работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину пожара будут узнавать правоохранительные органы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать