В Киеве на автостоянке горели цистерны с топливом

23 сентября, 2019, 07:22

В Деснянском районе Киева на автостоянке занялись цистерны с топливом

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо , до прибытия пожарных удалось эвакуировать 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами, тем самым предупредив возможный взрыв.

По прибытию пожарных подразделений горело 9 автоцистерн и произошел разлив горюче-смазочных материалов на площадь около 500 кв.м. Почти 2:00 понадобилось, чтобы потушить огонь. В 23:49 пожар был ликвидирован.

На месте инцидента работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину пожара будут узнавать правоохранительные органы.