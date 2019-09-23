В Киеве горел склад с матрасами интернет-магазина

23 сентября, 2019, 07:59

В Голосеевском районе Киева загорелся склад с матрасами

Об этом сообщают Вартови. Еспресо .

Загорелся склад интернет-магазина ВЕНЕТО на ул. Деревообрабатывающей, 5. По прибытию пожарных было обнаружено, что огонь перекинулся со складского помещения, где располагались матрасы, на офисную 4-этажное здание. Площадь пожара заняла 700 кв.м.

При тушении пожара было задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.