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Espreso.tvОбществоВ Киеве горел склад с матрасами интернет-магазина

В Киеве горел склад с матрасами интернет-магазина

В Голосеевском районе Киева загорелся склад с матрасами

Об этом сообщают Вартови. Еспресо .

Загорелся склад интернет-магазина ВЕНЕТО на ул. Деревообрабатывающей, 5. По прибытию пожарных было обнаружено, что огонь перекинулся со складского помещения, где располагались матрасы, на офисную 4-этажное здание. Площадь пожара заняла 700 кв.м.

При тушении пожара было задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

 

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