В КГГА сообщили, сколько в школах столицы учится невакцинированных детей
"Сейчас непривитых детей в школах Киева - 6,7%, в садах - 9,6%, включая учениками и воспитанниками, которым вакцинация противопоказана", - говорится в сообщении.
Анализ наличия прививок было осуществлен на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей.
В КГГА отметили, что по сравнению с прошлогодним показателем количество непривитых детей в учебных заведениях Киева уменьшилось почти вдвое.
Согласно законам Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (статьи 12 и 15) и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (статья 27) с целью предотвращения заболеваний туберкулезом, дифтерией, коклюшем, столбняком и корью в Украине профилактические прививки являются обязательными.
В соответствии со ст. 15 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" детям, не получившим профилактические прививки согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.
По календарю прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.
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