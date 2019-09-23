В КГГА сообщили, сколько в школах столицы учится невакцинированных детей

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас непривитых детей в школах Киева - 6,7%, в садах - 9,6%, включая учениками и воспитанниками, которым вакцинация противопоказана", - говорится в сообщении.

Анализ наличия прививок было осуществлен на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей.

В КГГА отметили, что по сравнению с прошлогодним показателем количество непривитых детей в учебных заведениях Киева уменьшилось почти вдвое.

Согласно законам Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (статьи 12 и 15) и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (статья 27) с целью предотвращения заболеваний туберкулезом, дифтерией, коклюшем, столбняком и корью в Украине профилактические прививки являются обязательными.

В соответствии со ст. 15 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" детям, не получившим профилактические прививки согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

По календарю прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.