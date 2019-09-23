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Espreso.tvОбществоВ Казахстане ограничили продажу пакетив- "маечек"

В Казахстане ограничили продажу пакетив- "маечек"

В магазинах Казахстана прекратят выдавать покупателям полиэтиленовые пакеты бесплатно

Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев, передает "Интерфакс".

Меморандум об этом министерство заключило с национальной палатой предпринимателей и Ассоциацией экологических организаций. Согласно ему, будет вводиться поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане.

"Фактически предлагается, что пакеты не будут раздаваться бесплатно сетями, а продаваться", - сказал Мирзагалиев.

Он уточнил, что речь идет о пакетах плотностью менее 20 микрон, так называемые "маечки". По его данным, при таком подходе потребления пластика и полиэтилена снижается на 30%.

"В целом стоимость пакетов фактически сегодня уже заложена в наценки на товары в розничных сетях. Отказ от пакетов носит добровольный характер, но он направлен на благо экологии. Мы надеемся, что сети, магазины будут в этой акции подключаться ", - добавил он.

Говорить о полном запрете пакетов, по его словам, "пока преждевременно", поскольку нет достойной альтернативы.

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