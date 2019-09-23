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Espreso.tvСпортВ чемпионате Бразилии футболисты чуть не подрались за футболку

В чемпионате Бразилии футболисты чуть не подрались за футболку


фото: twitter
В чемпионате Бразилии один футболист не захотел меняться футболками с другим, из-за чего чуть не началась драка

Об этом сообщает SporTV в twitter.

В чемпионате Бразилии, после матча "Интер" - "Шапекоенсе", между футболистами произошла перепалка из-за нежелания меняться футболками.

Нападающий "Интера" Пало Герреро захотел обменяться футболками с полузащитником Марсио Араужо и отдал сопернику футболку, но футболист, взяв ее, не захотел отдавать свою, отчего Герреро разозлился и силой снял футболку с Араужо.

 

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