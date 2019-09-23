В чемпионате Бразилии футболисты чуть не подрались за футболку
23 сентября, 2019, 17:56
В чемпионате Бразилии один футболист не захотел меняться футболками с другим, из-за чего чуть не началась драка
Об этом сообщает SporTV в twitter.
В чемпионате Бразилии, после матча "Интер" - "Шапекоенсе", между футболистами произошла перепалка из-за нежелания меняться футболками.
Нападающий "Интера" Пало Герреро захотел обменяться футболками с полузащитником Марсио Араужо и отдал сопернику футболку, но футболист, взяв ее, не захотел отдавать свою, отчего Герреро разозлился и силой снял футболку с Араужо.
KKKKKK Não vai dar a camisa pro Guerrero, não, Márcio Araújo?- SporTV (@SporTV) 22 сентября 2019 г.
Curta o duelo entre Internacional x Chapecoense pelo Brasileirão no #PremierePlay : https://t.co/BUzHxqXeeG #INTxCHA #PremierePlay pic.twitter.com/6F4PyDuWtt
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