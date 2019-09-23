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Espreso.tvОбществоВ Альпах организовали поминки растаявшему леднику

В Альпах организовали поминки растаявшему леднику

В Альпах устроили символическую поминальную службу леднику, который растаял из-за глобального потепления

Об этом пишет Европейская правда .

Десятки людей приняли участие в воскресном "похоронном марше", чтобы отметить исчезновение ледника Пизоль.

Пизоль уменьшился до такой степени, что с научной точки зрения он потерял статус ледника.

Ледник в Гларнские Альпах на северо-востоке Швейцарии уменьшился до крошечного по сравнению со своим первоначальным размером. Ученые отмечают, что ледник потерял крайней мере 80% своего объема только с 2006 года и эта тенденция усиливается из-за повышения глобальной температуры.

По результатам исследований, к 2050 году не менее половины швейцарских ледников может исчезнуть.

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