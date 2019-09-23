В аэропорту Манчестера провели контролируемый взрыв из-за подозрительного пакета
Об этом сообщает The Sun.
"Сейчас офицеры проводят меры реагирования на сообщение о подозрительном пакете на транспортной развязке "Аэропорт Манчестер". Дополнительные расследования проводятся, специалисты по обезвреживанию бомб должны помочь в этих расследованиях", - заявил представитель полиции.
Полицейские машины и сотрудники аэропорта перекрыли дорогу, ведущую к транспортному узлу, поэтому движение трамваев, поездов и автобусов временно прекратили.
Пассажиры были вынуждены добираться до терминалов пешком, поскольку такси и автомобили не могли проехать по дороге ведущей к станции и терминалу 2.
Впрочем инцидент не повлиял на выполнение рейсов самолетов в аэропорту.
Очевидцы сообщали о голом мужчине, который утром выбежал из терминала, размахивая руками.
В конце концов правоохранители провели контролируемый взрыв найденного пакета. Также полиции удалось задержать подозреваемого. Дополнительных подробностей о задержанном в полиции не сообщают.
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