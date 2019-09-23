Сирийские мигранты притворились волейболистами из Украины и пытались нелегально вылететь из Греции
Об этом пишет Европейская правда .
Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были известны как похищенные или утерянные.
По сообщению полиции, мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки, кроме того, у них были 2 волейбольных мяча.
После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не является волейбольной командой.
Их задержали и отправили в следственный магистрата, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.
Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза.
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