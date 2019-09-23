Сирийские мигранты притворились волейболистами из Украины и пытались нелегально вылететь из Греции

23 сентября, 2019, 10:38

Греческая полиция схватила десять мигрантов из Сирии, которые пытались нелегально вылететь из страны

Об этом пишет Европейская правда .

Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были известны как похищенные или утерянные.

По сообщению полиции, мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки, кроме того, у них были 2 волейбольных мяча.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не является волейбольной командой.

Их задержали и отправили в следственный магистрата, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза.