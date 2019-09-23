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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: 15 обстрелов, ранен украинский военный

Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, ранен украинский военный

22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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