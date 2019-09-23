Суд отменил "Барышевское" постановление, запрещавшее Рожковой выполнять должностные обязанности в НБУ
23 сентября, 2019, 13:39
Апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности первого заместителя главы правления НБУ
Об этом НБУ сообщил в Facebook.
23 сентября Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня.
В своей апелляционной жалобе Национальный банк обращал внимание на следующие аргументы:
- суд не вправе устанавливать Национальном банке и членам его Правления запрет выполнять полномочия;
- законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрещения осуществления полномочий заместителя Председателя Национального банка "по решению суда".
О нарушениях, которые допустил судья Барышевского районного суда Коваленко, Национальный банк сообщил Высший совет правосудия и НАБУ.
Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожков выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ .
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