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Espreso.tvОбществоСуд отменил "Барышевское" постановление, запрещавшее Рожковой выполнять должностные обязанности в НБУ

Суд отменил "Барышевское" постановление, запрещавшее Рожковой выполнять должностные обязанности в НБУ


фото: НБУ
Апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности первого заместителя главы правления НБУ

Об этом НБУ сообщил в Facebook.

23 сентября Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня.

В своей апелляционной жалобе Национальный банк обращал внимание на следующие аргументы:

  • суд не вправе устанавливать Национальном банке и членам его Правления запрет выполнять полномочия;
  • законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрещения осуществления полномочий заместителя Председателя Национального банка "по решению суда".

О нарушениях, которые допустил судья Барышевского районного суда Коваленко, Национальный банк сообщил Высший совет правосудия и НАБУ.

Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожков выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ .

 

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