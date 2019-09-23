Старейший туроператор в мире Thomas Cook прекратил работу

23 сентября, 2019, 11:35

В воскресенье, 22 сентября, одна из старейших туристических компаний мира Thomas Cook прекратила свою деятельность

В компании было введено внешнее управление, сообщает BBC .

В то же время за рубежом осталось более 150 тыс британских клиентов компании, чьи счета более не обслуживаются.

Ранее сообщалось, что старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook на грани банкротства и, если ей не удастся найти финансирование, компания будет под внешнее управление.

Компания была основана в 1841 году. Сейчас в компании работает 22 тыс сотрудников, из них 9 тыс - британцы. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов, 600 тыс туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.