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Espreso.tvОбществоСоветник Кличко Бахматов рассказал о направлениях своей работы на новой должности

Советник Кличко Бахматов рассказал о направлениях своей работы на новой должности


фото: mc.today
Новый советник Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что на новой должности будет заниматься направлениями диджитализации, информационных технологий, градостроительства и архитектуры и развития предпринимательства

Об этом Бахматов сообщил в Facebook.

"Мои направления, за которые я буду нести ответственость: стратегические вопросы, диджитализация, информационные технологии, градостроительство и архитектура, развитие предпринимательство, работа с инвесторами. Регуляторная политика. Отдельно - Офис Трансформации Мэрии (впоследствии более подробно)", - написал Бахматов.

Новоназначенный чиновник также пообещал обнародовать план своих действий в ближайшие недели.

"Ближайшие пару недель я буду входить в позицию, сделаю аналитику. По итогам дам план следующих действий", - добавил Бахматов.

  • Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником.
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