Советник Кличко Бахматов рассказал о направлениях своей работы на новой должности

Об этом Бахматов сообщил в Facebook.

"Мои направления, за которые я буду нести ответственость: стратегические вопросы, диджитализация, информационные технологии, градостроительство и архитектура, развитие предпринимательство, работа с инвесторами. Регуляторная политика. Отдельно - Офис Трансформации Мэрии (впоследствии более подробно)", - написал Бахматов.

Новоназначенный чиновник также пообещал обнародовать план своих действий в ближайшие недели.

"Ближайшие пару недель я буду входить в позицию, сделаю аналитику. По итогам дам план следующих действий", - добавил Бахматов.