Совет контроля НАБУ призвал Зеленского не вводить украинцев в заблуждение относительно полномочий Бюро
Об этом говорится в заявлении на сайте СОК НАБУ.
СОК обратился к Зеленскому после его призыва к гражданам сообщать в НАБУ обо всех случаях коррупции.
"Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенными высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющими угрозу национальной безопасности. Из-за ложной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу", - говорится в заявлении.
В СОК НАБУ предупредили Зеленского, что он может дестабилизировать работу Бюро подобными призывами.
"Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. А значит, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - пояснили в СОК НАБУ.
- Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский разместил в Facebook видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции .
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!