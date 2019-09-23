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Espreso.tvОбществоСовет контроля НАБУ призвал Зеленского не вводить украинцев в заблуждение относительно полномочий Бюро

Совет контроля НАБУ призвал Зеленского не вводить украинцев в заблуждение относительно полномочий Бюро

Совет общественного контроля НАБУ призвал президента Украины Владимира Зеленского не распространять информацию о полномочиях Бюро, которая не соответствует действительности

Об этом говорится в заявлении на сайте СОК НАБУ.

СОК обратился к Зеленскому после его призыва к гражданам сообщать в НАБУ обо всех случаях коррупции.

"Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенными высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющими угрозу национальной безопасности. Из-за ложной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу", - говорится в заявлении.

В СОК НАБУ предупредили Зеленского, что он может дестабилизировать работу Бюро подобными призывами.

"Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. А значит, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - пояснили в СОК НАБУ.

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