Шойгу угрожает "остановить украинских экстремистов"
23 сентября, 2019, 09:56
Российский министр сожалеет, что "украинских экстремистов не остановили раньше"
Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью газете "Московский комсомолец".
"Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил Шойгу.
Также Шойгу повторил в этом интервью тезисы российской пропаганды об украинцах как о "братском народе".
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
Читайте также
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев