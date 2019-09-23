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Espreso.tvОбществоШойгу угрожает "остановить украинских экстремистов"

Шойгу угрожает "остановить украинских экстремистов"

Российский министр сожалеет, что "украинских экстремистов не остановили раньше"

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью газете "Московский комсомолец".

"Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил Шойгу.

Также Шойгу повторил в этом интервью тезисы российской пропаганды об украинцах как о "братском народе".

 

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