Шойгу угрожает "остановить украинских экстремистов"

23 сентября, 2019, 09:56

Российский министр сожалеет, что "украинских экстремистов не остановили раньше"

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью газете "Московский комсомолец".

"Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил Шойгу.

Также Шойгу повторил в этом интервью тезисы российской пропаганды об украинцах как о "братском народе".