Сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира в Россию

23 сентября, 2019, 18:51

Женская сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира по боксу, который состоится в России

Об этом сообщают российские СМИ.

Женская сборная Украины по боксу отказались от участия в чемпионате мира по боксу, который состоится в Улан-Удэ (Россия). Кроме Украины свою заявку отменили Испания, Норвегия, Венгрия, Хорватия, Пуэрто-Рико, Косово, Гватемала, Парагвай и Мали.

Организаторы турнира заявляют, что причины такого решения сугубо спортивные, и отнюдь не политические.

"Добавлю, что сборная Украины участвовала в чемпионате мира в Екатеринбурге. У них просто был недобор спортсменов, они нам буквально 2 дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ (Россия). На участие в турнире зарегистрировано 69 команд.