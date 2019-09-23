Сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира в Россию
Об этом сообщают российские СМИ.
Женская сборная Украины по боксу отказались от участия в чемпионате мира по боксу, который состоится в Улан-Удэ (Россия). Кроме Украины свою заявку отменили Испания, Норвегия, Венгрия, Хорватия, Пуэрто-Рико, Косово, Гватемала, Парагвай и Мали.
Организаторы турнира заявляют, что причины такого решения сугубо спортивные, и отнюдь не политические.
"Добавлю, что сборная Украины участвовала в чемпионате мира в Екатеринбурге. У них просто был недобор спортсменов, они нам буквально 2 дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина", - говорится в заявлении.
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ (Россия). На участие в турнире зарегистрировано 69 команд.
- 19 сентября стало известно, что всемирная боксерская суперсерия намерена организовать турнир в супертяжелой весовой категории, куда перешел победитель WBSS в крузервейте украинец Александр Усик.
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