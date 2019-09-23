САП передала дело о завладении средствами Укрзализныци в Антикорсуд
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.
"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица филиала" Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами УЗ в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум".
Фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромов, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни к арендованных резервуаров ", - говорится в сообщении.
Среди обвиняемых: 4 служащих филиала "Центр транспортного сервиса" Лиски "и 2 руководителя частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.
"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем поступил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины ", - отметили в САП.
- Напомним, что в января 2019 года детективы НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн АО "Укрзализныця". По данным следствия, народный депутат является организатором этой коррупционной схемы.
- Подозреваемые в течение декабря 2015 Март 2017 организовали закупку стрелочной продукции для АО "Укрзализныця" по завышенным ценам и привлекали к этому подконтрольные им предприятия-посредники. Таким образом, они завладели примерно 93, 28 млн грн.
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