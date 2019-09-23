 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСАП передала дело о завладении средствами Укрзализныци в Антикорсуд

САП передала дело о завладении средствами Укрзализныци в Антикорсуд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикорупцийоный суд обвинительный акт относительно 6 человек в уголовном производстве по факту завладения средствами Укрзализныци в сумме более 98 млн грн

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица филиала" Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами УЗ в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум".

Фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромов, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни к арендованных резервуаров ", - говорится в сообщении.

Среди обвиняемых: 4 служащих филиала "Центр транспортного сервиса" Лиски "и 2 руководителя частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем поступил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины ", - отметили в САП.

  • Напомним, что в января 2019 года детективы НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн АО "Укрзализныця". По данным следствия, народный депутат является организатором этой коррупционной схемы.
  • Подозреваемые в течение декабря 2015 Март 2017 организовали закупку стрелочной продукции для АО "Укрзализныця" по завышенным ценам и привлекали к этому подконтрольные им предприятия-посредники. Таким образом, они завладели примерно 93, 28 млн грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

23 сентября, 2019 понедельник

22 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать