САП передала дело о завладении средствами Укрзализныци в Антикорсуд

23 сентября, 2019, 11:11

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикорупцийоный суд обвинительный акт относительно 6 человек в уголовном производстве по факту завладения средствами Укрзализныци в сумме более 98 млн грн

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица филиала" Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами УЗ в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум".

Фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромов, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни к арендованных резервуаров ", - говорится в сообщении.

Среди обвиняемых: 4 служащих филиала "Центр транспортного сервиса" Лиски "и 2 руководителя частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем поступил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины ", - отметили в САП.