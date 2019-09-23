Самые дорогие в истории авто в Украине были проданы летом 2019 года
23 сентября, 2019, 09:35
В течение лета 2019 года в Украине продажи новых автомобилей выросли на 18%. Это наиболее успешный период для автодилеров с 2014 года: за летние месяцы им удалось продать 23 тыс. новых автомобилей
Об этом сообщает AUTO-Consulting .
В топ-10 самых популярных авто попали:
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KIA Sportage
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RENAULT Duster
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RENAULT Logan
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TOYOTA RAV4
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RENAULT Sandero
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TOYOTA Land Cruiser Prado
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SKODA Octavia
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HYUNDAI Tucson
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NISSAN Qashqai
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TOYOTA Camry
В июне и июле поставлено несколько рекордов по стоимости проданных авто.
"Абсолютный рекорд стоимости автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 - более $ 800 тыс. На его фоне несколько проданных летом Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $ 570-670 тыс. Выглядит не столь впечатляюще", - пишет издание.
- Напомним, в июле 2019 года украинцы купили и зарегистрировали 7,6 тыс . новых легковых автомобилей. По сравнению с июлем 2018 рынок новых авто вырос на 14%.
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