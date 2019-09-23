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Espreso.tvОбществоСамые дорогие в истории авто в Украине были проданы летом 2019 года

Самые дорогие в истории авто в Украине были проданы летом 2019 года


фото: youtube
В течение лета 2019 года в Украине продажи новых автомобилей выросли на 18%. Это наиболее успешный период для автодилеров с 2014 года: за летние месяцы им удалось продать 23 тыс. новых автомобилей

Об этом сообщает AUTO-Consulting .

В топ-10 самых популярных авто попали:

  • KIA Sportage

  • RENAULT Duster

  • RENAULT Logan

  • TOYOTA RAV4

  • RENAULT Sandero

  • TOYOTA Land Cruiser Prado

  • SKODA Octavia

  • HYUNDAI Tucson

  • NISSAN Qashqai

  • TOYOTA Camry

В июне и июле поставлено несколько рекордов по стоимости проданных авто.

"Абсолютный рекорд стоимости автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 - более $ 800 тыс. На его фоне несколько проданных летом Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $ 570-670 тыс. Выглядит не столь впечатляюще", - пишет издание.

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