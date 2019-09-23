Самые дорогие в истории авто в Украине были проданы летом 2019 года

23 сентября, 2019, 09:35



фото: youtube

В течение лета 2019 года в Украине продажи новых автомобилей выросли на 18%. Это наиболее успешный период для автодилеров с 2014 года: за летние месяцы им удалось продать 23 тыс. новых автомобилей