Россия объявила в розыск "супершпиона" ЦРУ Смоленкова как без вести пропавшего
Об этом сообщает российский Интерфакс, сделавший соответствующий запрос в МВД РФ.
"Бывший российский чиновник Олег Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести, после исчезновения в 2017 году", - говорится в ответе.
Как отмечается, на сайте МВД РФ существует база данных "Розыск", информация о разыскиваемых лиц на которой скрыта. Получить ее можно по соответствующему запросу в этом разделе на адрес электронной почты.
Олег Смоленков - бывший сотрудник администрации президента России. Он покинул Россию и перебрался в США, где, по данным СМИ, живет под защитой американских спецслужб. После его исчезновения в России возбудили уголовное дело об убийстве.
Несколько источников ранее сообщали, что Смоленков перестал выходить на связь после того, как в 2017 году отправился с семьей в отпуск в Черногорию. Предполагалось, что со Смоленковым произошел какой-то несчастный случай, и только потом возникли подозрения, что он сбежал.
- Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.
- Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.
- Позже "КоммерсантЪ" сообщил, что речь может идти о бывшем чиновнике управделами президента РФ Олеге Смоленкове, который 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и пропал.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в Администрации президента РФ, но его должность не принадлежала к высшим и не предполагала контактов с президентом.
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