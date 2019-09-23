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Espreso.tvМирРоссия объявила в розыск "супершпиона" ЦРУ Смоленкова как без вести пропавшего

Россия объявила в розыск "супершпиона" ЦРУ Смоленкова как без вести пропавшего

МВД России внесла бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленков, которого СМИ называют возможным информатором ЦРУ, в базу данных тех, кто пропал без вести

Об этом сообщает российский Интерфакс, сделавший соответствующий запрос в МВД РФ.

"Бывший российский чиновник Олег Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести, после исчезновения в 2017 году", - говорится в ответе.

Как отмечается, на сайте МВД РФ существует база данных "Розыск", информация о разыскиваемых лиц на которой скрыта. Получить ее можно по соответствующему запросу в этом разделе на адрес электронной почты.

Олег Смоленков - бывший сотрудник администрации президента России. Он покинул Россию и перебрался в США, где, по данным СМИ, живет под защитой американских спецслужб. После его исчезновения в России возбудили уголовное дело об убийстве.

Несколько источников ранее сообщали, что Смоленков перестал выходить на связь после того, как в 2017 году отправился с семьей в отпуск в Черногорию. Предполагалось, что со Смоленковым произошел какой-то несчастный случай, и только потом возникли подозрения, что он сбежал.

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