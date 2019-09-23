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Espreso.tvМирРоссия деструктивно влияет на многие регионы мира, - МИД Польши

Россия деструктивно влияет на многие регионы мира, - МИД Польши


фото: wprost
Польша осуждает нарушение Россией международного права не только в Украине и Грузии, но и во многих других регионах мира. Варшава однозначно поддерживает единство в ЕС относительно санкций против РФ в условиях нарушения международных обязательств

Об этом в интервью польскому изданию Wprost заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Польша не соглашается на нарушение Россией международного права путем применения военной силы против Украины и Грузии. Эта страна также выполняет деструктивную роль военным вмешательством в Сирии, Ливии, Венесуэле или центральной Африке", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша вместе с союзниками ожидает выполнения Москвой своих международных обязательств.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что Польша стремится увеличить военное присутствие НАТО и США в РП, ролью которых будет отпугивания потенциального агрессора и оборона в случае агрессии. Чапутович заметил, что Россия пытается противодействовать этому, как и пытается сделать все возможное, чтобы было отменено наложенные на нее западные санкции.

"До сих пор нам удается сохранить единство (в вопросе санкций - ред.). Позиция Польши в этом вопросе однозначна: это дело уважения международного права и принципов", - подчеркнул Чапутович.

Польский министр отметил, что не все страны в ЕС придерживаются такой позиции и были бы не против изменить политику ЕС в отношении России.

"Польша остается последовательной, мы ценим честность в международных отношениях. Мы солидаризируемся с Украиной", - констатировал глава польской дипломатии.

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