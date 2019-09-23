РФ на Донбассе активизировала подготовку диверсантов и снайперов

23 сентября, 2019, 14:21

Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО повышает интенсивность применения диверсионно-разведочных и снайперских групп

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По информации разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп.

Отмечается, что противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки по ведению "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области.

Кроме того, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений ООС, обработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ. В частности, для дезориентации и сокрытия звука выстрелов, огонь снайперами ведется под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов.