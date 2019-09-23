"Я знаю, ты можешь": в Украине стартовал международный проект поддержки женщин-переселенок

23 сентября, 2019, 23:12

В Киеве, Днепре и Херсоне стартовал проект "Я знаю, ты можешь", направленный на предоставление женщинам-переселенкам знаний для открытия собственного бизнеса

Об этом пишет Радио Свобода.

"Участниц проекта в каждом из трех городов сопровождают тренеры - женщины, которые уже прошли путь создания бизнеса с нуля и стали успешными бизнес-леди. С женщинами-переселенками также работают тренеры из Германии, которые помогут настроиться психологически для работы в сфере бизнеса" , - рассказывает менеджер проекта Елена Танасийчук.

По итогам проекта, каждая участница сможет написать свой бизнес-план, лучшие из которых будут вознаграждены закупкой минимально необходимого оборудования (грант в размере 300 евро).

Проект осуществляет неправительственная благотворительная организация ELEOS-Украина, в партнерстве с немецкой организацией KWB (Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V. - Координационный центр по подготовке и занятости), финансирует проект МИД Германии.

Координационный центр по подготовке и занятости KWB осуществляет в Германии проекты по социальной адаптации и открытию бизнеса, рассчитанные на женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и на женщин-иммигранток.