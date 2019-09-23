"Я знаю, ты можешь": в Украине стартовал международный проект поддержки женщин-переселенок
Об этом пишет Радио Свобода.
"Участниц проекта в каждом из трех городов сопровождают тренеры - женщины, которые уже прошли путь создания бизнеса с нуля и стали успешными бизнес-леди. С женщинами-переселенками также работают тренеры из Германии, которые помогут настроиться психологически для работы в сфере бизнеса" , - рассказывает менеджер проекта Елена Танасийчук.
По итогам проекта, каждая участница сможет написать свой бизнес-план, лучшие из которых будут вознаграждены закупкой минимально необходимого оборудования (грант в размере 300 евро).
Проект осуществляет неправительственная благотворительная организация ELEOS-Украина, в партнерстве с немецкой организацией KWB (Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V. - Координационный центр по подготовке и занятости), финансирует проект МИД Германии.
Координационный центр по подготовке и занятости KWB осуществляет в Германии проекты по социальной адаптации и открытию бизнеса, рассчитанные на женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и на женщин-иммигранток.
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