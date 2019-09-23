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Espreso.tvОбщество"Упал и полчаса очки искали": Рищук говорит, что это его ударил депутат на Дне села

"Упал и полчаса очки искали": Рищук говорит, что это его ударил депутат на Дне села


фото: atr
22 сентября во селе Правые Саги на Дне села не заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалов, а наоборот

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде .

"Роман Чухалов (которого называли пострадавшим от действий Рищука, - Ред.) был нанят горисполком. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку на праздновании. Пошли люди и жалуются, что Чухалов сказал, что он не крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут ", - пояснил Рищук.

По его словам, Чухалов был пьянил и набросился на него

"Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был - там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели ".

На вопрос, ударил ли он Чухалова в ответ, Рищук ответил: "Я упал, мне очки искали полчаса после этого".

Также заместитель председателя Херсонской ОГА сообщил, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

Ранее депутат Днепровского райсовета Александр Власов сообщал , что на Дне села Рищук избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова.

В то же время полиция Херсонщины сообщает об инциденте, однако, без фамилий и должностей:

"Вчера, 22 сентября, около 23:30 в полицию Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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