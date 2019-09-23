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Espreso.tvОбщество"Не писать в соцсетях" все пропало ": Зеленский призвал украинцев сообщать о коррупции и откатах

"Не писать в соцсетях" все пропало ": Зеленский призвал украинцев сообщать о коррупции и откатах


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не закрывать глаза на коррупцию, а сообщать о ней на горячую линию НАБУ

Обращение президент опубликовал в соцсетях.

"Я часто призвал вас принять участие в челендже или флешмобе. Сейчас время для самого масштабного. Принять участие может каждый. Никаких видео, хештегов, только одно - жить по закону. Путь Украины к успеху - дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужен ваш шаг на встречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налогов. Это касается каждого: от олигархов к водителю такси ", - заявил президент.

По его словам, в Украине не смогут побороть коррупцию, если на нее будут закрывать глаза или становиться соучастниками распила госсредств.

"Если от вас требуют взятку, предлагают" откат "или другую коррупционную схему - не молчите, не пишите в соцсетях" все пропало ", Зеленский понаставил своих, эти как те. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать", - призвал Зеленский.

По его словам, Европа начинается не с государственной границы, а окурка, который летит в помойку, пристегнутого ремня безопасности, оплаченных коммунальных услуг и налогов, ответа "нет", когда вашей фирме предлагают на тендере "нагнуть" государство.

Президент посоветовал украинцам обращаться на горячую линию НАБУ - 0800503200

 

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