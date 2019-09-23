"Есть опыт в КВН и Камеди клаб": Кличко назначил своим советником Бахматова
Об этом Кличко заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
"Он (Бахматов, - Ред.) теперь мой советник, а практически - один из заместителей с широкими полномочиями и серьезными задачами", - сказал Кличко.
По словам киевского городского головы, он недоволен темпами своих предыдущих заместителей, в частности, строительства метро на Виноградарь, строительства развязки на улице Богатырской, возведение шулявского путепровода, сферы парковки и внедрения е-билета в общественном транспорте
Бахматов рассказал, что много раз встречался с Кличко и проговаривал будущее столицы и направления развития.
"Также замечу, что у меня богатый опыт в КВН и Камеди клаб", - пошутил вновь советник киевского городского головы.
Максим Бахматов - украинский предприниматель и новатор. Управляющий партнер инновационного парка UNIT.City, председатель правления корпоративного акселератора Radar Tech.
В прошлом - украинский телеведущий, шоумен, КВНщик (1996-2005), автор, резидент украинского Comedy Club (2006-2007), основатель немецкой IT- компании UkrGerman Enterprise (UGE) (2005-2014), продюсер, основатель и руководитель компании ЗАО "Ledokol".
В 2015 году Бахматов занимался реформированием киевского комплекса ВДНХ.
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