"Есть опыт в КВН и Камеди клаб": Кличко назначил своим советником Бахматова

23 сентября, 2019, 11:27

Киевский городской голова Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником

Об этом Кличко заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"Он (Бахматов, - Ред.) теперь мой советник, а практически - один из заместителей с широкими полномочиями и серьезными задачами", - сказал Кличко.

По словам киевского городского головы, он недоволен темпами своих предыдущих заместителей, в частности, строительства метро на Виноградарь, строительства развязки на улице Богатырской, возведение шулявского путепровода, сферы парковки и внедрения е-билета в общественном транспорте

Бахматов рассказал, что много раз встречался с Кличко и проговаривал будущее столицы и направления развития.

"Также замечу, что у меня богатый опыт в КВН и Камеди клаб", - пошутил вновь советник киевского городского головы.

Максим Бахматов - украинский предприниматель и новатор. Управляющий партнер инновационного парка UNIT.City, председатель правления корпоративного акселератора Radar Tech.

В прошлом - украинский телеведущий, шоумен, КВНщик (1996-2005), автор, резидент украинского Comedy Club (2006-2007), основатель немецкой IT- компании UkrGerman Enterprise (UGE) (2005-2014), продюсер, основатель и руководитель компании ЗАО "Ledokol".

В 2015 году Бахматов занимался реформированием киевского комплекса ВДНХ.