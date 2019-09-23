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Espreso.tvОбществоОккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции, ранив двух бойцов ООС

Оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции, ранив двух бойцов ООС

С начала суток 23 сентября по состоянию на 19:00 вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого и один раз вблизи Пищевика.

Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, трижды обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел вблизи Зайцева.

В результате вражеских обстрелов двое бойцов ООС получили ранения.

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