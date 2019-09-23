Оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции, ранив двух бойцов ООС
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого и один раз вблизи Пищевика.
Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, трижды обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел вблизи Зайцева.
В результате вражеских обстрелов двое бойцов ООС получили ранения.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!