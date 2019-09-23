Нефедов анонсировал "таможенное ProZorro"

23 сентября, 2019, 10:45

Уже к концу года Государственную таможенную службу (ГТС) подвергнут цифровой трансформации, благодаря которой обществу откроется доступ к обезличенной таможенной информации, и по каждой экспортно-импортной сделке можно будет получить данные по публичным веб-ссылке

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефедов, передает Экономическая правда .

По словам Нефедова, в таможне есть три важнейшие места контроля:

Обмен данными с международными партнерами. По его словам, сегодня могут существовать ситуации, когда из Польши выезжают iPhone по 1000 долл, а в Украине вместо них попадает керамическая плитка по 10 долл. Физический контроль на границе. Анализ статистической информации.

"Анализ должен помогать искать странные тренды и совпадение, когда внезапно нашу страну начинают заваливать пластиковыми цветами, или той же керамической плиткой, или секондгендом, или мебелью из лозы, или иным подозрительными вещами. Когда компании в одном грузы возят неестественные комбинации товаров", - отметил глава таможни.

"И наконец последнее, что нас ожидает - это очень быстрое открытие таможенной информации, - рассказывает Нефедов. - Мы подаем законопроект об открытии обезличенных данных по таможне. Мы очень хотим открывать вообще всю информацию, конечно, не нарушая коммерческой тайне".

Председатель ГТС рассчитывает ввести информационную систему, которая будет создавать ссылки на каждую экспортно-импортную операцию. И по этой ссылке будут доступны все необходимые документы.

Кроме того, на базе информационных ресурсов и данных таможни публично создадут доступен аналитический модуль (Business intelligence, ЭП), который визуализирует всю таможенную информацию.