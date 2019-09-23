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Espreso.tvОбществоНе справился с управлением: на Житомирщине грузовик с цистерной влетел в автобус, 9 погибших

Не справился с управлением: на Житомирщине грузовик с цистерной влетел в автобус, 9 погибших

22 сентября вечером на 250 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

В результате 9 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодьково Новоград-Волынского района, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года госпитализировали в Новоград-Волынской больнице.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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