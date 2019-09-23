На выезде из Киева произошло ДТП с погибшим

23 сентября, 2019, 08:20

Водитель Хюндай не справился с управлением и совершил наезд прямо на отбойник

Об этом сообщают Вартови. Еспресо .

В Голосеевском районе на проспекте Академика Глушкова на выезде из Киева водитель Хюндай не справился с управлением и совершил наезд прямо на отбойник. Кроме водителя в салоне находились еще двое пассажиров: мужчина и женщина.

В результате аварии были госпитализированы пассажиров с тяжелыми травмами. Медики констатировали смерть водителя. Погибший 1963 г.р. На месте аварии работает СОГ, и выяснит подробности этого трагического инцидента.