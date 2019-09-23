На выезде из Киева произошло ДТП с погибшим
23 сентября, 2019, 08:20
Водитель Хюндай не справился с управлением и совершил наезд прямо на отбойник
Об этом сообщают Вартови. Еспресо .
В Голосеевском районе на проспекте Академика Глушкова на выезде из Киева водитель Хюндай не справился с управлением и совершил наезд прямо на отбойник. Кроме водителя в салоне находились еще двое пассажиров: мужчина и женщина.
В результате аварии были госпитализированы пассажиров с тяжелыми травмами. Медики констатировали смерть водителя. Погибший 1963 г.р. На месте аварии работает СОГ, и выяснит подробности этого трагического инцидента.
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