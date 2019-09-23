На Николаевщине из колонии сбежал осужденный за умышленное убийство

23 сентября, 2019, 14:59

Правоохранители разыскивают Владимира Касапа, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за умышленное убийство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

22 сентября от дежкрного колонии №72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович, приговоренный в 2017 году к восьми годам лишения свободы за умышленное убийство.

Правоохранители также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.