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Espreso.tvКриминалНа Николаевщине из колонии сбежал осужденный за умышленное убийство

На Николаевщине из колонии сбежал осужденный за умышленное убийство

Правоохранители разыскивают Владимира Касапа, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за умышленное убийство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

22 сентября от дежкрного колонии №72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович, приговоренный в 2017 году к восьми годам лишения свободы за умышленное убийство.

Правоохранители также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

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