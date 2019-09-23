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Espreso.tvОбществоНа Дне села фигурант дела Гандзюк Рищук избил депутата, - Власов

На Дне села фигурант дела Гандзюк Рищук избил депутата, - Власов

22 сентября во селе Правые Саги на Дне села заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова

Об этом сообщил в Facebook депутат Днепровского райсовета Александр Власов.

"Север. Вызов телефон:" Саша, в селе Правые Саги, на празднике Дня села, Женя Рищук (депутат областного совета от БПП) побил Романа Чухалов (депутат Олешковской райсовета). ... На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и среди танцпола Рищук. ... При этом, Рищука никто не опросил и он продолжает гулять на празднике ", - написал депутат.

По словам Власова, Чухалова отвезли в больницу.

Информацию об инциденте подтвердил адвокат Маси Найем в Facebook, который отметил, что Рищук был якобы пьян: "Евгений Рищук, бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить одного друга Кати, который живет в Херсоне ", - написал Найем.

В то же время полиция Херсонщины сообщает об инциденте, однако, без фамилий и должностей:

"Вчера, 22 сентября, около 23:30 в полицию Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

  • Напомним, отец Гандзюк сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

На фото пострадавший Роман Чухалов

 

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