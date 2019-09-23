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Espreso.tvОбществоНа админгранице с Крымом временно закрыли для машин КПВВ "Каланчак"

На админгранице с Крымом временно закрыли для машин КПВВ "Каланчак"


фото: khoda.gov.ua
В КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начинаются строительные работы

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

С 8 утра понедельника, 23 сентября, в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка".

В КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Государственная пограничная служба просит учесть эту информацию при планировании путешествия.

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