На админгранице с Крымом временно закрыли для машин КПВВ "Каланчак"

23 сентября, 2019, 11:43

В КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начинаются строительные работы

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

С 8 утра понедельника, 23 сентября, в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка".

В КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Государственная пограничная служба просит учесть эту информацию при планировании путешествия.