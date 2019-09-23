Министр образования Новосад говорит, что получает зарплату вдвое меньше, чем тракторист летом

23 сентября, 2019, 13:53

Тракторист в летний период получает 70-80 тысяч гривен зарплаты

Об этом министерша образования Анна Новосад рассказала в интервью Украинской правде .

Она отметила, что необходимо перевернуть пирамиду, когда большой процент выпускников школы идет в высшие учебные заведения, а всего около 30% идет в учреждения профессионального образования.

"Это неправильно хотя бы потому, что многие дети теряют возможность получать в будущем лучшую зарплату", объяснила министерша.

По ее словам, она недавно встречалась с представителем крупного аграрного бизнеса, который вкладывает средства в частности в профессиональном образовании.

"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70-80 тысяч гривен зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра", - рассказала Новосад.