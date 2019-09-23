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Espreso.tvОбществоМинистерша образования Новосад пообещала сохранить Новую украинскую школу

Министерша образования Новосад пообещала сохранить Новую украинскую школу


фото: pravda.ua
Реформа Новой украинской школы (НУШ) будет сохранена и ускорена

Об этом Анна Новосад рассказала в интервью Украинской правде .

"Новая украинская школа будет сохранена как приоритет, но мы попробуем добавить определенные решения в других сферах также", - говорит руководительница МОН.

Новосад заявила, что нельзя отменять то, что имеет общественный запрос и в известной степени сложившееся общественное доверие.

Она отмечает, что в отличие от других сфер, изменения в образовании очень медленные и пошаговые: "Если мы будем через каждые 2 года или после каждых выборов менять нашу образовательную политику, вряд ли куда-то пойдем".

Также Анна Новосад сказала, что хочет ускорить реформу НУШ, а для этого надо попробовать ускорить начало как базовой, так и старшей профильной школы (первый 10 класс НУШ должен был быть реализован в школе 2027 года).

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